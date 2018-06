Košarkaši OKK Slobode pripreme za narednu sezonu počet će s novim trenerom, 15. augusta.

Josip Pandža / 24sata.info

Igrače tuzlanskog kluba za bolji plasman od prošlosezonskog pripremat će jedan od najperspektivnijih trenera u regionu Josip Pandža, donedavno trener Kaknja.



- S ljudima iz Tuzle dogovorio sam detalje angažmana, s tim što sam obavezan okončati još neke poslove u KK Kakanj, nakon čega ću preuzeti ekipu OKK Slobode. Bio sam u dilemi ostati u Kaknju, gdje sam postao bolji trener nego što sam bio kada sam došao, ili napraviti iskorak. Moja obitelj složila se s odlukom da, ipak, promijenim sredinu i prihvatim novi izazov u karijeri. Moram reći da sam u Kaknju imao sve uvjete za rad i napredak. Zahvalan sam ljudima koji su mi to omogućili – izjavio je Pandža u razgovoru za Fenu.



Kaže da ga je predsjednik OKK Slobode Aid Berbić kontaktirao više puta u posljednjih mjesec dana. Trenera s oreolom prvaka Evrope za kadete, za koje je igrao i igrač OKK Slobode Emir Čerkezović, pozvao je da zajednički realizuju ambiciozne planove kluba.



Istina, "grande" planova bilo je i ranijih sezona, ali sve nije "pasalo" najbolje. Pogotovo lani, kada su Tuzlaci u sezoni promijenili tri trenera, spašavajući se ispadanja iz lige.



- Ugovor ću potpisati na četiri godine i nastojat ću napraviti selekciju igrača koja će odgovoriti na visoke prohtjeve košarkaške publike, koja je među najboljima u BiH. Drugim riječima, želim da svake godine igramo Ligu za prvaka BiH, a da što brže, barem za dvije godine, igramo u ABA 2 ligi. OKK Sloboda je stabilan sportski kolektiv i zaslužuje više od ostvarenog u minuloj sezoni – istakao je novi "coach" tuzlanskih košarkaša.



Treneri u OKK Slobodi nisu uvijek presudno uticali na angažovanje novih košarkaša, pa se dogodilo, na primjer, da je posljednji trener Tuzlaka Ivan Velić za dva američka košarkaša koje je zatekao u ekipi rekao kako ni po čemu ne zaslužuju dolazak u Tuzlu.



- Oko novih igrača možemo se dogovarati, ali ja biram tim i to je princip koga se nijedan trener koji drži do sebe neće odreći. Uostalom, ja odgovaram za ekipu, pa je i logično da je moja posljednja. Vjerujem da u tom pogledu neće biti problema – smatra Pandža.



Tridesetjednogodišnjem Vitežaninu ostavljena je mogućnost da sam izabere trenere koji će mu asistirati.



Još nije odredio ko će mu biti pomoćnici u stručnom štabu OKK Slobode.



- To neće biti poseban problem, jer poznajem dosta ljudi u OKK Slobodi s kojima sam već sarađivao, kao što su Elvir Bijedić, Azur Sakić i drugi. Najvažnije da budemo jedan tim, a nadam se da će tako i biti kada se prihvatimo posla – zaključio je Josip Pandža, novi trener OKK Slobode.



(FENA)