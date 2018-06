Džanan Musa se sprema za NBA draft, a nakon što je održao trening sa Indiana Pacersima privukao je pažnju svih prisutnih.

Džanan Musa / 24sata.info

Naš as je oduševio šuterskim spoobnostima, te je nakon treninga dao i izjavu. Na pitanje šta je to što svojom pojavom donosi na terenu, dao je zanimljiv odgovor:



“Sretan sam što sam ovdje i što sam dio ovoga procesa u kojem mogu napredovati. Znam da mogu donijeti energiju na terenu, prenijeti samopozdanje i timski rad, kao i sigurnost svojim saigračima. Saigrači su me voljeli u svakom timu u kojem sam igrao i najvažnije je međusobno povjerenje“, rekao je Musa, koji je objasnio i razliku između NBA i evropske košarke.



“U Evropi se igra mnogo sporije, a ovdje je “run and gun” i to je najveća razlika u odnosu na NBA.”



Dodao je kako ga često zbog prevelike doze samopouzdanja koju pokazuje mnogi smatraju arogantnim, ali da on samo želi uživati u košarci.



“Imam veliko samopouzdanje, zbog čega ljudi nekada misle da sam arogantan, ali jednostavno imam veliko samopouzdanje i želim uživati u igri”, izjavio je bh. reprezentativac koji će u narednom periodu trenirati Portlandom, Denverom, San Antoniom i Utahom.







(SCsport)