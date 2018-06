Slovenski košarkaški stručnjak Jure Zdovc više nije trener prvaka Hrvatske Cedevite, objavio je na svojoj internetskoj stranici zagrebački klub.

"Jure Zdovc je sjajan čovjek i trener koji će u KK Cedeviti ostati upamćen kao osvajač prvenstva Hrvatske, Kupa Krešimira Ćosića i ABA Superkupa na čemu mu čestitamo i zahvaljujemo. No, ambicije kluba su jasne, ponovno ostvarivanje prava igranja u Euroligi što se ove sezone nije uspjelo. Bili smo blizu, odlučivala je jedna lopta, slobodno bacanje, no nismo uspjeli niti kroz ABA ligu niti kroz Eurokup ostvariti plasman u Euroligu, pa ćemo u novoj sezoni to pokušati s novim trenerom", izjavio je direktor kluba Davor Užbinec.



Iz Cedevite su najavili kako će odluku o novom treneru objaviti vrlo brzu, a nasljednik Jure Zdovca vodit će ekipu u Eurokupu i ABA ligi, dok će u hrvatskom prvenstvu, do doigravanja, igrati druga ekipa Cedevite, s mladim talentiranim igračima, pod vodstvom Slavena Rimca.



Hrvatski i španski mediji nagađaju kako bi novi trener mogao biti 42-godišnji Španjolac Sito Alonso, koji je prošlu sezonu započeo kao trener Barcelone, ali je u februaru dobio otkaz.



Prije toga jednu je sezonu trenera Baskoniju (2016/17.), a dvije sezone prije Bilbao Basket (2014-16.).

