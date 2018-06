Košarkaš Cedevite Džanan Musa rekao je da bi za njega najbolje bilo da odmah ove godine ode u najjaču ligu svijeta NBA.

Musa se odlučio da "izađe" na NBA draft koji će biti održan poslije završetka play-offa lige, 22. juna 2018.



Musi mnogi stručnjaci predviđaju da bude izabran između 19. i 24. mjesta u prvoj rundi, a za njega kažu da je najveći evropski talenat na ovogodišnjem biranju, poslije Luke Dončića.



"Da. Mislim da je to za mene najbolje jer želim da radim sa najboljim trenerima na svijetu i da postanem onakav igrač kakav želim da budem za godinu dana", rekao je Musa novinaru ESPN Frenu Frašili tokom NBA kampa u Trevizu, na pitanje da li misli da je najbolje da odmah ode u NBA nakon što bude izabran na draftu, prenosi B92.



Musa je ove sezone u Evrokupu prosječno bilježio 10,5 poena, 3,5 skokova za 20 minuta igre po meču za svoju Cedevitu.



Bh. košarkaš kaže da ono što najviše želi da doživi u NBA ligi je to da sarađuje sa najboljim trenerima na svijetu, kao i da vidi kako je to igrati "preko bare".



