Mirza Teletović još uvijek nije donio odluku o nastavku karijere.

Foto: Avaz

Naš legendarni krilni košarkaš je, nakon što mu je dijagnosticirana plućna embolija u novembru 2017. godine, u martu ove godine raskinuo ugovor sa Milwaukeejem, te je bez kluba.



Iako mnogi misle da je to bio posljednji angažman 206 cm visokog Jablaničanina, on ističe kako još uvijek nije rekao zbogom košarci.



"Što se bolesti tiče, situacija nije strašna, samo se može iskomplikovati. Uvijek postoji šansa da, ako prestanem uzimati tablete, se ugrušci vrate. Ja volim košarku i želim je igrati. Međutim, imam četvero djece i moram misliti i na njih", rekao je Mirza i potom nastavio:



"Košarku sam igrao dovoljno dugo, sad za sad. Neću reći da sam u penziji, ali sam do daljnjeg na odmoru. Možda se probudim i odlučim ponovo igrati, bilo u NBA ligi, bilo u Evropi. Trenutno se odmaram od košarke i sporta. Zahtjevam od sebe da sam maksimalno spreman. Ne kažem da neću igrati, ali trenutno uživam s porodicom u Jablanici. Ne želim da mi niko komanduje šta da radim, kad da treniram, ustajem.... Došlo je vrijeme da uživam", rekao je Teletović.





(Klix.ba)