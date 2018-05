Košarkaši Golden State Warriorsa Kevin Durant i Klay Thompson predvodili su svoju ekipu do prve pobjede u seriji finala zapadne konferencije NBA lige.

Durant je ubacio 37, Thompson 28 poena u gostujućoj pobjedi Golden Statea sa 119:106. Warriorsi su na taj način Houstonu oduzeli prednost domaćeg terena.



Houston je početkom utakmice imao devet poena prenosti, međutim aktuelni prvaci iz Oaklanda su tu prednost do kraja poluvremena sustigli. Golden State je početkom posljednjeg perioda igre serijom koševa ostvario prednost koju do kraja utakmice nije ispuštao.



Uspjeli su Rocketsi trojkom Erica Gordona početkom četvrte četvrtine doći do četiri poena zaostatka, ali s druge strane seriju poena postigao je Thompson za odlazak Warriorsa na +13 (100:87) osam minuta do kraja meča.



Promjena u odnosu snaga na terenu u tom periodu nije bilo, pa je Golden State upisao važnu gostujuću pobjedu.



U redovima Houstona najefikasniji je bio James Harden s 41 poena, a Chris Paul je dodao 23 poena i 11 skokova.



Naredna utakmica bit će odigrana u srijedu, 16. maja ponovo u Houstonu.

