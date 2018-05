Košarkaši Sparsa i Bosne Royal sutra će u dvorani Grbavica igrati drugi meč serije za plasman na treće mjesto prvenstva Bosne i Hercegovine.

Foto: Klix.ba

Borba za treće mjesto od velikog je značaja za oba tima s obzirom da će pobjednik serije izboriti plasman u ABA 2 ligu naredne sezone, a Bosna Royal je dobila prvu utakmicu na svom terenu i nalazi se na korak do ispunjenja cilja.



U taboru Sparsa nadaju se da će sutra slaviti i izboriti treću utakmicu, koja bi se igrala u subotu u KSC Skenderija, a trener Sparsa Ivan Opačak vjeruje da njegovi igrači imaju dovoljno motiva da to ostvare, iako je moral u ekipi opao nakon poraza u polufinalnoj seriji protiv ekipe Zrinjskog.



U izjavi za Fenu Opačak naglašava da će uložiti maksimalne napore da psihički pripremi ekipu za sutrašnji meč, te da je nedopustivo da tri igrača Bosne Royal postignu više od 70 poena, posebno se osvrnuvši na centra Bosne Maksima Šturanovića, koji je u prvom meču upisao 37 poena i 14 skokova.



"Definitivno ćemo se bolje pripremiti za drugu utakmicu. Znao sam da Šturanović može odigrati na vrhunskom nivou, ali nisam vjerovao da nam može zabiti skoro 40 poena. Imali smo dogovor kako da ga branimo, jer imamo iskustvo igranja utakmica protiv Bosne kroz Ligu 6, gdje nam isto tako pravio mnogo problema. Iz nekog razloga dogovore nismo ispoštovali, tako da nas je raspoloženi Šturanović gotovo sam pobijedio, a tri igrača Bosne su upisala 75 od 82 poena", rekao je Opačak.



Vjeruje da je u bh. prvenstvu domaći teren prednost, ali da u gradskom derbiju protiv Bosne domaći teren neće presuditi.



"Igrali kod kuće ili na strani, mi sutra moramo pobijediti ako želimo igrati majstoricu. Utakmice protiv Bosne imaju posebnu draž, moramo biti bolji i sutra pobijediti. Ulog je velik za oba tima, u pitanju je plasman u ABA 2 ligu, nadam se da su moji igrači to shvatili", zaključio je Opačak.



Trener Bosne Royal Denis Bajramović ne vjeruje da će se u drugom meču mnogo toga promijeniti, jer se protivnici predobro poznaju.



"Nema se tu šta revolucionarno promijeniti, poznajemo dobro jedni druge. Ko bude imao više raspoloženih igrača u ovoj seriji taj će pobijediti i doći do cilja. Šturanović je naš krucijalni igrač, ali imamo i rezervne planove. Vidjet ćemo šta ćemo od toga uspjeti odraditi", izjavio je Bajramović.



Dodaje da su Sparsi fizički moćan tim, spoj iskustva i mladosti, koji Opačak dobro vodi s klupe, ali da je u ovoj seriji najbitnije kako će se njegovi igrači ponašati na terenu.



Druga utakmica serije za treće mjesto u prvenstvu BiH između Sparsa i Bosne Royal bit će odigrana sutra u dvorani Grbavica, s početkom u 18.00 sati.



