Prvi Evropljanin koji je postao glavni trener nekog NBA tima Igor Kokoškov ističe da nije slavio imenovanje za trenera Phoenix Sunsa, iako je ušao u historiju.

Igor Kokoškov / 24sata.info

Kokoškov je skoro 20 godina u NBA, a poslije višegodišnjeg rada na mjestu asistenta, konačno je dobio glavnu palicu.



“To je veliko priznanje, ali i veliki izazov. Nisam slavio zbog toga. Jednostavno, dobio sam nov posao – osjećam da sam spreman. Nadam se da ćemo saradnici i ja biti još dugo godina u Phoenixu. Bit će jako teško, ali određeni potencijal postoji. Imamo dosta mladih igrača, koji su talentovani”, rekao je Kokoškov za Vijesti.



Phoenix ima najviše šansi da na predstojećem draftu ima pravo na prvi izbor, a jedan od kandidata je talentovani Slovenac Luka Dončić.



“Drago mi je da smo u kontatku. Drago mi je da mogu da mu poželim sreću. Pratim njegove utakmice. Radujem se zbog njegovih uspjeha, radujem se da dobro napreduje. Pred njim je lijepa NBA karijera”, nije želio Kokoškov da prokomentariše mogući dolazak Dončića u Phoenix.



On je sezonu u Utah Jazzu završio je eliminacijom od Houston Rocketsa u polufinalu Zapada. Rocketsima daje i najviše šansi da osvoje titulu.



“Rezultat van svih očekivanja. Svi su prezadvoljni. Mislim da nije sramota izgubiti od Houstona, jer je to tim koji je pravljen za osvajanje NBA prstena. Mislim da smo im pružili jak, kvalitetan otpor. Houston je tim koji je pravljen za napad na titulu. Igraju dobro, igraju posebnu košarku, sa dvojicom igrača koji su stalno u izolaciji u igri jedan na jedan iz driblinga. Taj način igre je jedinstven”.



Bitnu ulogu u NBA ove sezone imali su košarkaši sa prostora regiona – Nikola Jokić, Bogdan Bogdanović, Dario Šarić, Bojan Bogdanović, Jusuf Nurkić, Nikola Vučević…



“Jokić je na impresivan način završio sezonu i stavio sebe u krug igrača koji su promijenili ili pišu historiju NBA lige. Vučević, nažalost, zbog povrede nije imao kontinuitet, ali iza njega je standardno dobra sezona. Nadam se da će biti zdrav, jer ga je povreda poremetila. Šarić je imao kvalitetnu sezonu sa Philadelphijom, kao i Bojan sa Indianom, te Bogdan u Sacramentu, dok je Nurkić ušao u red ozbiljnih igrača, nije mala stvar biti startni centar”, istakao je Kokoškov.



Bivpi selektor Slovenije ne planira da skoro vratiti u Evropu, ali ističe da će mu to vjerovatno biti naredni izazov.







(SCsport)