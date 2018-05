Prava je šteta što nismo krunisali sjajnu evropsku sezonu na pravi način, kaže košarkaški reprezentativac BiH i član Monaka Elmedin Kikanović, koji je vodio svoj tim do finala FIBA Lige šampiona.

Elmedin Kikanović / 24sata.info

Monako je bio hit debitantske sezone Lige šampiona. Trenutni lider francuskog šampionata stigao je do finala fajnal fora u Atini, ali na putu do šampionske titule ispriječio im se domaći AEK. U neizvjesnoj završnici, u paklenoj atmosferi OAKA arene, poraženi su rezultatom 100:94.



"AEK je bio inspirisan sjajnim navijanjem svojih 19.000 navijača, koji su im dali jak vjetar u leđa. Odigrali su vjerovatno najbolji meč sezone, dok mi nismo bili na uobičajenom nivou", bio je kratak rezime najboljeg igrača Monaka ove sezone u Evropi.



Već u prvoj sezoni bivši košarkaš Slobode, Crvene zvezde, Eniseja, Nansija i berlinske Albe se pokazao kao veliko pojačanje kluba iz Kneževine. Zbog sjajnih igara u prvoj sezoni Lige šampiona izabran je u idealnu petorku. Imao je prosjek od 15,1 poen i 4,5 skokova po meču, što mu je omogućilo da se nađe u najboljem timu ovog takmičenja.



"Mogu biti zadovoljan kako svojim, tako i igrama ekipe ove sezone. Svakako da prija jedno ovakvo priznanje i ukazana mi je velika čast", ističe uvijek skromni centar reprezentacije BiH.



Iako su ostali bez evropskog trofeja, Monako i dalje ima priliku da na sjajan način zaokruži jednu od najboljih sezona u istoriji. Kneževi su trenutno vodeći tim prvenstva Francuske. Tri kola prije kraja obezbijedili su prvo mjesto u plej-ofu, baš kao i prošle sezone. Ipak, tada nisu iskoristili tu prednost, već su zaustavljeni odmah na startu nokaut faze od ekipe Liona. Popularni Kikan se nada da će ove sezone uspjeti otići do kraja.



"Moramo se resetovati i spremiti maksimalno za plej-of. Obezbijedili smo prvo mjesto u regularnom dijelu. Cilj je titula i nadam se da ćemo donijeti titulu u Kneževinu prvi put u istoriji", zaključio je Kikanović.



Kikanović i u elitnom rangu francuske košarke pruža zapažene partije. Odigrao je 30 utakmica, te je s prosjekom od 14,5 koševa po meču drugi najbolji strijelac svog tima. Za kraj je poručio i da jedva čeka nastavak kvalifikacija za Mundobasket 2019. godine, odnosno odlučujuće utakmice protiv Francuske i Belgije, koje su na programu u junu ove godine.





