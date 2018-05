Košarkaši Houstona pobijedili su Utah sa 100:87 u četvrtoj utakmici polufinala Zapadne konferencije NBA play-offa i u seriji poveli ukupnim rezultatom 3-1.

Najboljem timu ligaškog dijela takmičenja još trijumf je potreban da odigura mjesto u konferencijskog finalu, a prvu priliku za to imat će 9. maja pred svojim navijačima.



Rakete su predvođene Chrisom Paulom i Jamesom Hardenom od prvog minuta kontrolisale rezultat u Solt Lejk Sitiju, a u uvodnim minutama druge četvrtine gosti su otišli na 15 poena viška (38:23).



Tim trenera Quinna Snydera, baš kao i u prethodnom meču, nikako nije uspjevao pronaći ritam kojim je došao do breaka u drugom duelu ove serije, a samo u pojedinim trenucima prijetio je gostima iz Teksasa.



Paul je s 27 poena, 12 skokova i 6 asistencija bio najzapaženiji kod gostiju, Harden je dodao 24 poena, a Capela 12 poena, 15 skokova i 6 blokada. Interesantno, Paul i Harden su uputili 45 od ukupno 88 šuteva tima iz Teksasa.



U domaćem sastavu iako je najavljeno, ponovo nije bilo Rickyja Rubija. Donovan Mitchell je sa 25 poena i 9 skokova predvodio Utah.



Na 3-1 u seriji otišli su i Warriorsi, koji su sinoć relativno lako savladali Pelicanse u gostima, 118:92.



Aktuelne prvake u poenima su predvodili Kevin Durant (38) i Steph Curry (23), najbolji u redovima New Orleansa, po običaju, bio je Anthony Davis (26 poena, 12 skokova).



NBA play-off, polufinale Zapada: Utah – Houston 87:100 (1-3), New Orleans – Golden State 92:118 (1-3).





