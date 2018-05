Košarkaši New Orleans Pelicansa savladali su Golden State Warriorse kod kuće 119:100 u trećem meču polufinala Zapada i smanjili rezultat u seriji na 2-1.

Foto: 24sata.info

Najzaslužniji za pobjedu Pelicansa bio je centar Anthony Davis, koji je meč završio sa 33 poena, 18 skokova, tri asistencije i četiri ukradene lopte. Jrue Holiday je imao 21 poen, sedam skokova i pet asistencija, dok je Rajon Rondo upisao fenomenalnu 21 asistenciju, uz 10 skokova i četiri poena. Nikola Mirotić je dao veliki doprinos sa 16 poena i 13 skokova.



Kod branioca titule, Klay Thompson je imao 26 poena i sedam skokova, Kevin Durant je zabilježio 22 poena, Steph Curry je uz 19 poena imao i šest skokova i četiri ukradene lopte, dok je Draymond Green bio nadomak triple-doublea (11 poena, 12 skokova, 9 asistencija).



Pelicansi su od starta meča bili odlučni da dođu do trijumfa, poslije dva poraza u Oaklandu, pa su već tokom prve dionice imali dvocifrenu prednost – poslije serije 10-0 bili je 27:14. U istom ritmu domaći su nastavili i u uvodnim minutima druge četvrtine, ali je sa druge strane bio fenomenalni Klay Thompson, koji je u tom kvartalu ubacio 20 od 35 poena Warriorse.



Ipak, zahvaljujući sjajnom šutu za tri poena u prvom poluvremenu (10-16), New Orleans je uspiootići na odmor sa plus 6.



Ključni trenuci meča viđeni su na startu treće četvrtine, kad su Pelicansi serijom 10-2 najpre otišli na 72:58, da bi poslije toga dodatno pojačali ritam i u narednim minutima stekli velikih plus 25 (90:65). Tu je bio kraj za Warriorse, koji do kraja meča nisu imali odgovor na sjajnu igru New Orleansa.



Ubjedljivu pobjedu slavio je i Houston na gostovanju kod Utahe, 113:92. Rocketsi su cijelo vrijeme kontrolisali rezultat te tako došli do trijumfa zahvaljujući kojem su poveli sa 2-1 u seriji.



Odličnu partiju pružio je James Harden (25 poena, 12 asistencija) u redovima pobjedničkog tima, kod slabog Jazza je najefikasniji bio Royce O’Neale (17).



NBA play-off, polufinale Zapada:



New Orleans – Golden State 119:100 (1-2),



Utah – Houston 92:113 (1-2).







(SCsport)