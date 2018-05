Cleveland Cavaliersi poveli su sa 1-0 u seriji četvrtfinala play-offa NBA protv Toronta, “breakom” i pobjedom nakon produžetka 113:112.

Foto: 24sata.info

Toronto je sve vrijeme meča imao prednost koja je išla i do +14. Cleveland je manjim serijama u više navrata spuštao zaostatak na pristojnih četiri ili pet poena. Najbliži su Cavsi preokretu bili u samoj završnici duela.



Cleveland je na tri minuta do kraja meča došao na poen zaostatka i uz nekoliko promašenih zicera Toronta, ali i Cavsa cijeli minut se rezultat nije mijenjao. Cleveland je propustio nekoliko prilika u tom periodu da prvi put na meču dođe do prednosti, a u Torontu niko nije uspijevao da pogodi i na taj način preuzme odgovornost.



Ibaka je šutirao za tri poena, na 1:42 do kraja, a LeBron James napravio je faul i dobio ličnu grešku jer se Ibaka u doskoku dočekao na njegovu nogu. Nakon deset promašaja na obje strane u minut i po završnice, Ibaka je sa linije za slobodna bacanja na kojoj se našao prvi put u meču doveo Toronto na +4.



James je držao Cleveland u meču pogotkom nakon Ibakinih slobodnih bacanja, ali je u narednom napadu Kevin Love napravio nepromišljen faul udarivši laktom u glavu DeRozana, a sudije su nakon provjeravanja snimka odlučile da se igra nastavi bez slobodnih bacanja.



Na 19 sekundi do kraja James je novim pogotkom doneo Cavsima izjednačenje – prvo u ovom meču. Toronto iz tri pokušaja nije uspio ubaciti loptu u koš, a Clevelandu je ostalo šest desetinki da pokuša doći do pobjede nakon tajm auta, ali LeBron nije uspio pogoditi i meč je otišao u produžetak.



Cleveland je prvi put poveo trojkom Kylea Korvera na startu produžetka i sada je Toronto bio tim koji “juri” rezultat, a Smith je Cleveland doveo na +4. Torontova kriza nije prolazila, a Cavsi su pogađali praktično sve u produžetku. U finišu meča Toronto je promašio 15 od 16 šuteva, uključujući tu i promašaje u prva tri minuta produžetka.



Kada je izgledalo da će sve biti gotovo, Cavsi su počeli da promašuju i na 16 skundi do kraja produžetka Toronto je uz poen zaostatka došao u priliku da riješi meč u svoju korist ali je VanVleet promašio šut za trijumf.



Cleveland je do prve pobjede u seriji predvodio LeBron James uz novi triple – double 26 poena, 11 skokova i 13 asistencija. JR Smith ga je pratio sa 20 poena, a Kyle Korver postigao je 19.



DeMar DeRozan je postigao 22 poena, a Jonas Valanciunas je zabilježio double-double sa 21 poenom i isto toliko skokova. Kyle Lowry je postigao 18 poena uz 10 asistencija.







Na Zapadu, Golden State Warriorsi slavili su u zanimljivom drugom meču četvrtfinalne NBA serije protiv New Orleans Pelicansa 121:116.



Golden State je konačno mogao računati na Stepha Curryja i do pobjede je u drugom meču serije došao pred svojim navijačima, ali posao im nije bio nimalo lakši zbog toga. Golden State sada vodi sa 2-0.



New Orleans je “pao” u igri sredinom četvrte dionice, a Warriorsi su to znalački iskoristili da dođu do najveće prednosti na meču (+13). Pelicansi su se ipak razigrali u završnici pa su sam kraj meča učinili zabavnijim, ali nisu uspjeli izboriti barem produžetak.



Konačno oporavljeni Steph Curry na parketu je proveo 27 minuta i postigao je 28 poena uz sedam skokova, dvije asistencije i tri ukradene lopte. Najefikasniji je u Golden Stateu bio Kevin Durant sa 29 poena, Dreymond Green je zabilježio double – doible sa 20 poena i 12 asistencija a jedan skok ga je dijelio od triple-doublea.



Kod Pelicansa je najbolji bio Anthony Davis sa 25 poena i 15 skokova.







Rezultati utakmica NBA play-offa:



Polufinale Istoka: Toronto – Cleveland 112:113 (0-1);



Polufinale Zapada: Golden State – New Orleans 121:116 (2-0).







(SCsport)