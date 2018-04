Košarkaši Bostona pobijedili su Milwaukee sa 112:96 u odlučujućoj sedmoj utakmici prve runde NBA play-offa i plasirali se u polufinale Istočne konferencije.

Foto: Agencije

Celticsi su u većem dijelu meča bili mnogo bolji rival, a otežavajuća okolnost pred start serije sa Philadelphijom, u kojoj će takođe imati prednost domaćeg terena, jeste povreda Jaylena Browna.



Bek tima iz Masačusetsa je u prvom poluvremenu povrijedio zadnju ložu i uprkos maksimalnim naporima medicinskog tima Bostona više se nije vraćao na teren. Celticsi od ranije ne mogu da računaju ni na Kyriea Irvinga.



Meč broj sedam obilježio je sjajni Terry Rozier koji je sa 26 poena (5-8 za tri), uz dvije izuzetno bitne trojke u posljednjem periodu, ostvario rekord karijere u play-offu, a imao je još 6 skokova i 9 asistencija. Veliki posao na obje strane terena odradio je Al Horford sa 26 poena (13-17 iz igre), 8 skokova i 3 asistencije, dok je 20 poena upisao Jayson Tatum, uz 6 skokova i 5 asistencija.



Celticsi su serijom 8-0 u 18. minutu prvi put došli do dvocifrene prednosti (40:30), ali su ubrzo ostali bez Browna.



Milwaukee je u jednom trenutku uspio da se približi na minus dva (32:30), ali se domaći tim serijom 14-2 ponovo “odlijepio” (46:34). Bucksi su se vratili (54:51) i rezultatski priključak uspjevali su da zadrže sve do pred kraj treće četvrtine kada su Marcus Morris i Tatum vezali dvije trojke za velikih 81:65 minut prije ulaska u zadnju četvrtinu.



Bez značajnijeg učinka Giannisa Antetokounmpa i Erica Bledsoea gosti više nisu mogli zaprijetiti Celticsima kojima je Rozier sredinom četvrte četvrtine sa dvije vezane trojke donio maksimalnih 101:82.



Milwaukee od 2001. nije uspio preskočiti prvu prepreku u doigravanju i sedmi put uzastopno je poražen u sedmom odlučujućem duelu play-offa. Najefikasniji kod Bucksa bio je Kris Middleton sa 32 poena.



Boston će u utorak ujutro ugostiti Philadelphiju u prvom meču polufinala Istoka, dok će Toronto rivala saznati u nedelju poslije odlučujućeg duela između Clevelanda i Indiane.



Na drugom kraju SAD, u prvom polufinalnom susretu Zapada, Golden State je ostvario ubjedljivu pobjedu na New Orleansom, 123:101. Blistali su Klay Thompson (27 poena) i Kevin Durant (26), kod gostiju najbolji Anthony Davis (21).



Rezultati utakmica NBA play-offa: Boston – Milwaukee 112:96 (4-3), Golden State – New Orleans 123:101 (1-0).



(SCsport)