U Banovićima se večeras se igra treća utakmica finalne serije za ženskog košarkaškog prvaka BiH između ekipa RMU Banovići i sarajevskog Play Offa Ultra.

Foto: FENA

Banovićanke se nalaze na korak do osvajanja titule nakon što u seriji vode sa 2:0 u pobjedama. Za konačno slavlje nad prošlogodišnjim prvakinjama potrebna im je još jedna pobjeda, jer se finalna serija igra na tri dobivene utakmice.



U prvom susretu na domaćem parketu Banovićanake su slavile s ubjedljivih 87:65, dok su prije dva dana u Sarajevu bile bolje sa 75:73.



Treći susret se igra večeras od 20.15 u Sporskoj dvorani u Banovićima.



Rezultati finale serije play off-a:

RMU Banovći - Play Off Utra 2:0

22. aprila:

Banovići: RMU Banovići - Play Off Ultra 87:65

26. aprila:

Sarajevo: Play off Ultra - RMU Banovići 73:75

28. aprila (20.15 sati):

Banovići: RMU Banovići - Play Off Ultra.



(FENA)