Košarkaši CSKA iz Moskve plasirali su se na Final four Eurolige pobjedom protiv Khimkija rezultatom 89:88 na gostovanju.

Foto: 24sata.info

Khimki se nakon 0:2 koliko-toliko vratio u igru i došao do prve pobjede, a onda se večeras u Moskvi dogodila prava drama.



Domaćin je bio na pragu pobjede, postigao i koš za vodstvo, ali je on poništen jer nije na vrijeme signalizirana izmjena. Na kraju se dogodila prava drama i ona je otišla u korist favorizovanog tima. Može se reći i da je zapisnički stol ukrao pobjedu Khimkiju.



Goste je do pobjede vodio Cory Higgins sa 20 poena, dok je spektakularan meč sa 36 poena u Khimkiju odigrao Alexey Shved, ali na kraju to nije donijelo pobjedu.







Real ide na Final four Eurolige: Dončić u ključnom trenutku pogodio nemoguće



Košarkaši madridskog Reala plasirali su se na Final four Eurolige pobjedom protiv Panathinaikosa rezultatom 89:82.



PAO je pao u konačnici u četvrtoj utakmici ove serije. Potpuno zasluženo Madriđani su se plasirali među četiri najbolje ekipe Evrope, a danas je bilo dosta drame.



Nevjerovatno je kako se grčki tim vratio nakon ogromne prednosti Madriđana koja je iznosila u pojedinim navratima i preko 20 poena.



Sjajna četvrta dionica gostiju donijela je situaciju da je prednost Reala spala na jedan posjed, ali je u tom trenutku nevjerovatnu trojku postigao Luka Dončić, sa jedne noge sa istekom napada, te je to prelomilo ovaj susret.



Dončić je meč završio sa 17 poena, dok je u gostujućem timu 21 postigao Chris Singleton, a po 18 Nick Calathes i Mike James.







(SCsport)