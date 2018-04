Košarkaški sudija iz Tuzle, Damir Kunosić, ove godine delegiran je na dva velika međunarodna takmičenja.

Foto: FENA

Od 3. do 6. maja u Hamburgu se održava Final four Lige prvaka Evrope u košarci u kolicima, na kojem će nastupiti prvaci Italije (Unipol Sai Vriantea 84 iz Cantua) i Španije (CD Ilunion iz Madrida), te dvije njemačke ekipe (RSV Lahn-Dill iz Wetzlara i RBS Thuringia Bulls iz Elxlebena), a Kunosić je jedan od šest nominiranih sudija iz Evrope za ovo takmičenje.



Hamburg je domaćin i Svjetskog prvenstva u košarci u kolicima, od 16. do 26. augusta, na kojem je Kunosić određen za jednog od šest supervizora, dok su ostalih pet iz SAD, Australije, Canade, Španije i Argentine.



- Na ovom velikom skupu košarke u kolicina sudjelovat će 16 muških reprezentacija i 12 ženskih, a uz sudiju Tomislava Peića iz Hrvatske, jedini sam među službeno delegiranim osobama s područja bivše Jugoslavije. To je veliko priznanje, ali i posljedica reputacije koju sam kao košarkaški sudija za invalidnu i validnu košarku stekao u posljednjih 20 godina – kaže Kunosić u razgovoru za Fenu.



Elektroinženjer iz Tuzle, inače profesor u ovdašnjoj Elektrotehničkoj školi, 2001. godine postao je FIBA sudac, a godinu prije postao je prvi međunarodni sudija za košarku u kolicima u BiH.



- Faktički, košarku u kolicima sudim od njenog osnivanja u BiH, a to je bilo 1996. godine, kada sam imao 25 godina - prisjeća se Kunosić.



U međuvremenu, sudio je na jednom svjetskom prvenstvu, ovo će mu biti drugo u karijeri, dok je pet puta dijelio pravdu na evropskim prvenstvima u košarci u kolicima.



- U mnoštvu utakmica, najvažnijom smatram utakmicu za brončanu medalju na prvom SP u Torontu 2014. godine, dok sam u posljednje tri godine na klupskim utakmicama u Evropi sudio tri finalna susreta u Ligi prvaka, Challenge kupu i Willy Brinkman kupu. U tzv. validnoj košarci zadnji turnir na kojem sam sudio bilo je prošlogodišnje finale za U-18 u Irskoj između domaćina i Njemačke - navodi naš sagovorik.



Dodaje da je prošle godine prestao suditi na FIBA-inim takmičenjima, a postao je međunarodni komesar. Kondiciju za takmičenja, ali i „redovni život“ nerijetko dotjeruje sudjelovanjem na polumaratonima u zemlji i inozemstvu.



- Naravno da nije isto suditi utakmice validne i invalidne košarke, mada su pravila dosta slična. Košarka u kolicima logično ima svoje specifičnosti. Recimo, nema „koraka“ ni „duple lopte“, faulovi se uglavnom vrše kolicima, ali sve drugo, počev od dimenzija igrališta, isto je kao i u validnoj košarci – objašnjava Kunosić.



Suđenje košarke u kolicima je veoma teško, a profesor iz Tuzle kaže da mu je u savladavanju pravila i sticanju iskustva veoma pomogao Žarko Tomšić, supervizor za košarku u kolicima iz Slovenije.



- Za moju reputaciju u ovom sportu i sudačkom poslu Tomšić ima najveće zasluge, jer mi je pružio nesebičnu pomoć u svemu, ponajviše veoma korisnim savjetima. Dugujem mu veliku zahvalnost, ali isto tako i mojoj obitelji koja je imala velikog razumijevanja, menadžmentu škole i kolegama s posla, jer suđenje podrazumijeva često odsustvovanje od kuće i najbližih - zaključio je Kunosić za Fenu.



Za kraj recimo da je Damir Kunosić službena pravila košarke u kolicima, interpretaciju pravila i mehaniku suđenja preveo na naš jezik i prevod se nalazi na oficijelnoj službenoj stranici Međunarodne federacije košarke u kolicima.



Time je svoje znanje i iskustvo, kao i poznavanje engleskog jezika, pretočio u dokument koji će biti od velike pomoći kako našim takmičarima u ovom sportu, tako i budućim sucima.

(FENA)