Košarkaši Fenerbahcea poveli su rezultatom 2:0 u seriji protiv Baskonije novom pobjedom, ovaj put rezultatom 95:89.

Foto: Agencije

Iza nas je vrlo uzbudljiv drugi meč u seriji play-offa Eurolige između Fenerbahcea i Baskonije, a branilac titule je uspio ostvariti i drugu pobjedu u isto toliko odigranih susreta.



Domaći nisu uspjeli u prvom dijelu utakmice napraviti ključnu prednost, što je rezultiralo na kraju vodstvom od tek četiri poena na poluvremenu za turski tim. U posljednjim minutama gosti su imali minus četiri, ali onda Fener pravi seriju i dolazi do važnog trijumfa.



Brad Wanamaker je vodio domaće do pobjede sa 19 poena, dok je 16 dodao Jan Vesely. S druge strane 17 je postigao Matt Janning.



Olympiakos poravnao protiv Žalgirisa u borbi za Final four



Košarkaši Olympiakosa poravnali su rezultat u play-offu Eurolige protiv Žalgirisa pobjedom rezultatom 79:68.



Ove sezone sjajni Žalgiris ipak nije mogao i do drugog trijumfa nad trofejnim rivalom, a danas je susret ponovo bio vrlo interesantan.



Prvi dio igre pripao je Olympiakosu koji je na poluvrijeme otišao sa plusem od devet poena, ali se to sve promijenilo u trećoj dionici kada su Pangos i družina preuzeli vodstvo odličnom igrom u odbrani.



No, sve se to mijenja u posljednjoj četvrtini koju su Grci dobili rezultatom 25:14 i tako dvocifrenom razlikom ostvarili važan trijumf.



Jamel McLean sa 21, te Vassilis Spanoulis sa 17 poena su vodili Olympiakos do trijumfa, dok je u gostiujućem timu Brandon Davies bio najraspoloženiji sa 20 ubačenih koševa.



(SCsport)