Košarkaši Igokee večeras su u Laktašima savladali ekipu Sparsa rezultatom 77:68 u prvoj utakmici devetog kola Lige za prvaka prvenstva BiH.

Arhiv / 24sata.info

Dva tima bila su rezultatski izjednačena sve do posljednje četvrtine, kada Igokea pravi razliku i dolazi do pobjede.



Najefikasniji u domaćoj ekipi bio je Rikić sa 18 poena, dok je kod Sparsa to bio Kovačević sa 23 koša.



Sutra se igraju preostale utakmice Lige za prvaka a sastaju se Bosna - Zrinjski te Široki - Kakanj.



(FENA)