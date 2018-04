Košarkaši Portland Trail Blazersa došli su na korak do ispadanja iz playoffa NBA lige, nakon što su sinoć izgubili i treći susret u seriji prvog kruga od New Orleans Pelicansa rezultatom 119:102.

arhiv / 24sata.info



Nakon dva uzastopna domaća poraza, serija se preselila u New Orleans, gdje Trail Blazersi nisu imali nikakvih šansi da ostvare pobjedu i vrate šanse za plasman u drugi krug playoffa.



Pobjednik susreta nazirao se već nakon prve četvrtine koju su Pelicansi dobili sa 16 poena razlike (36:20), a nakon tog perioda igre, prednost domaćina je nastavila rasti. Portland je tek u zadnjoj četvrtini igrao nešto bolje od protivnika, ali to nije bilo dovoljno za preokret.



Istaknuo se dvojac New Orleansa Anthony Davis - Nikola Mirotić, koji je kombinovano ubacio 58 poena. Mirotić je upisao 30 poena i osam skokova, a Davis 28 poena uz 11 skokova. Po 16 poena dodali su bekovi Jrue Holiday i Rajon Rondo.



Najefikasniji u redovima Portlanda bio je CJ McCollum s 22 poena, Al-Farouq Aminu je dodao 21, a Damian Lillard 20 poena. Bh. košarkaš u redovima Portlanda Jusuf Nurkić se nije proslavio, nakon što je za 20 minuta igre imao učinak od pet poena, sedam skokova, dvije asistencije i dvije ukradene lopte.



Pelicansi imaju priliku da seriju koja se igra na četiri pobjede privedu kraju u jednom od dva naredna domaća meča.



Košarkaši Philadelphia 76-ersa poveli su s 2:1 u seriji protiv Miami Heata. Nakon poraza u drugom domaćem meču, 76-ersi su vratili prednost domaćeg terena sinoćnjom pobjedom u Miamiju rezultatom 128:108.



U ovom meču igrao je oporavljeni centar 76-ersa Joel Embiid, koji je u svom debiju u playoffu NBA lige upisao 23 poena. Hrvatski reprezentativac Dario Šarić je dodao 21 poen i sedam skokova, a Ben Simmons je upisao 19 poena, 12 skokova i sedam asistencija.



U timu Miamija najefikasniji je bio Slovenac Goran Dragić s 23 poena, dva skoka i osam asistencija.



Naredna utakmica između ova dva tima igrat će se u subotu, ponovo u Miamiju.



Aktuelni prvaci Golden State Warriorsi došli su na korak do plasmana u drugi krug nakon što su u seriji protiv San Antonio Spursa poveli s 3:0.



Warriorse je predvodio Kevin Durant s 26 poena i devet skokova, dok je u timu San Antonia najefikasniji bio La Marcus Aldrige s 18 poena i deset skokova.



Naredni meč će biti odigran u nedjelju, 22. aprila također u San Antoniu.



- rezultati, playoff, 1. krug:

- istok:

Miami Heat - Philadelphia 76ers 108:128

- Philadelphia vodi s 2:1 u pobjedama;



- zapad:

New Orleans Pelicans - Portland Trail Blazers 119:102

- New Orleans vodi s 3:0 u pobjedama;



San Antonio Spurs - Golden State Warriors 97:110

- Golden State vodi s 3:0 u pobjedama.

(fena)