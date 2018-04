U drugim susretima četvrtfinala doigravanja košarkaške Eurolige Real Madrid u Ateni je pobijedio Panathinaikos 89:82, dok je CSKA u Moskvi bio bolji od Himkija 89:84.

Foto: 24sata.info

Za razliku od prve utakmice u kojoj su košarkaši Panathinaikos potpuno nadigrali Real i došli do pobjede od 28 poena razlike, Španjolci su sinoć odigrali puno bolju utakmicu te su na kraju došli do trijumfa kojim su rezultat u seriji, koja se igra na tri pobjede, izjednačili na 1:1.



Felipe Reyes s 18 koševa predvodio četvoricu strijelaca Reala s dvoznamenkastim učinkom. Jaycee Carroll je ubacio 17 poena, Trey Thompkins 12, a Rudy Fernandez 10. Mike James je s 20 poena bio najbolji kod domaćina.



U ruskom dvoboju CSKA je na svom parketu došao do druge pobjede nad Himkijem i od sedmog uzastopnog plasmana na Final Four Eurolige ruskog prvaka dijeli još samo jedna pobjeda.



CSKA je do trijumfa predvodio Španjolac Sergio Rodriguez koji je zabilježio 26 poena i 10 asistencija, dok je kod gostiju najbolji bio Anthony Gill s 24 poena.



Domaćini trećih utakmica su Real i Himki, a igraju se 25. travnja.



(FENA)