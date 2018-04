Odgovarali su ga ne ide u Tuzlu, a dva mjeseca nakon što je završio misiju u OKK Slobodi, trener Ivan Velić pun dojmova otputovao je danas doma.

Foto: FENA

U neslužbenim razgovorima spomenuo je da je za kratko vrijeme u „gradu uglja i soli“ stekao mnogo više prijatelja nego drugdje godinama.



Hoće li i naredne sezone ostati na kormilu OKK Slobode, rođeni Livnjak i nesumnjivi košarkaški znalac, nije mogao reći. Nakon dva mjeseca intenzivnog i napornog rada svima je potreban predah, veli. Ima još dosta posla, potrebne su i neke radikalne promjene.



- Kada smo razgovarali o dolasku u Tuzlu dogovor je bio da ostanem do kraja zadnje prvenstvene utakmice, te da poslije vidimo je li svaka strana zadovoljna i ima li interesa da se suradnja nastavi. Hoću li ostati, još ne znam. S moje strane je korektno što ću o novom angažmanu prvo razgovarati s ljudima iz OKK Sloboda, pa onda eventualno s nekim drugim. Vraćam se u Tuzlu u prvoj polovini svibnja i tada ćemo konkretno razgovarati o svemu – izjavio je Velić za Fenu.



Velić je za dva mjeseca u Tuzli uradio vrlo dobar posao. Ekipu je izvukao iz depresije, digao je na zavidnu razinu igru momčadi, a efekat se zna. Tuzlaci su ostali u eliti bh. košarke.



- U ovom poslu se neke stvari odmah vide. Ukratko, od mog dolaska upisali smo 9 pobjeda uz 4 poraza od kojih su neki mogli biti i pobjede. Aktivno se radilo 45 dana i za to vrijeme odigrali smo 13 utakmica - podsjeća.



Dodaje da nije bilo prostora za temeljitiji rad i promjene koje je smatrao nužnim. Momčad je zatekao u psihološki i moralno lošem stanju.



- Trebalo ih je podići iz „mrtvih“, a nekim igračima, koji su do tada igrali na „kapaljku“, poput Muratovića, Ahmedovića i drugih „klinaca“, trebalo je dati više prostora. Isplatilo se i to mi je veći rezultat nego ostanak u ligi. Barem tako mislim. Dići te momke velika je stvar, a neki od njih bili su na granici da se prestanu baviti ovim poslom – napominje Velić.



Četiri igrača: Rikalo, Čampara, Harris i Taylor okončali su karijeru u OKK Slobodi. Ugovor je istekao Enesu Latifagiću, Nedžadu Muratoviću i Almiru Hasandiću.



