Košarkaši Portland Trail Blazersa izgubili su od New Orleans Pelicansa i drugi domaći meč prve runde play offa NBA lige.

arhiv / 24sata.info

Pelicansi su sinoć slavili sa 111:102 a naredna dva meča serije koja se igra na četiri pobjede igrat će na svom terenu.



Košarkaš iz BiH Jusuf Nurkić igrao je za Portland do treće četvrtine, a zatim je zbog povrede napustio teren. Nurkić je za 15 minuta igre upisao 13 poena i tri skoka.



Od njegovih saigrača istaknuo se CJ McCollum s 22 poena, dok je Damian Lillard dodao 17.



Pelicanse je do pobjede predvodio Jrue Holiday s 33 poena, a Anthony Davis je ubacio 22 poena uz 13 skokova.



Nove domaće pobjede sinoć su upisale vodeće ekipe istične konferencije Toronto Raptorsi i Boston Celticsi. Celticsi pobjedom protiv Milwaukee Bucksa sa 120:106 i Raptorsi pobjedom protiv Washington Wizardsa sa 130:119, vode u serijama s 2:0.



- rezultati, 1. krug playoffa:

- istočna konferencija:

Toronto Raptors - Washington Wizards 130:119

Toronto vodi u posbjedama s 2:0

Boston Celtics - Milwaukee Bucks 120:106

Boston vodi u pobjedama z 2:0



- zapadna konferencija:

Portland Trail Blazers - New Orleans Pelicans 102:111

New Orleans vodi u pobjedama s 2:0

(FENA)