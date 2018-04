Prvi mečevi prvog kruga playoffa sjevernoameričke košarkaške NBA lige odigrani su sinoć.

Arhiv / 24sata.info

Portland Trail Blazersi za koje igra bh. košarkaš Jusuf Nurkić na svom su parketu izbubili od New Orleans Pelicansa s 97:95.



Nurkić je u tom meču imao "double-double" učinak od 11 poena i 11 skokova, CJ McCollum je ubacio 19, a Damian Lillard 18 poena.



Pelicanse je po običaju predvodio krilni centar Anthony Davis s 35 poena i 14 skokova, a Jrue Holyday je dodao 21 poena i sedam skokova.



New Orleans vodi s 1:0 u seriji koja se igra na četiri pobjede.



Aktuelni prvaci NBA lige Golden State Warriors nisu imali problema da u prvom meču na svom terenu savladaju San Antonio Spurse.



Na krilima Klaya Thompsona koji je ubacio 27 i Kevina Duranta koji je dodao 24 poena, Warriorsi su pobijedili rezultatom 113:92.



Najbolja ekipa istočne konferencije u regularnom dijelu sezone, Toronto Raptors, savladala je kod kuće Washinton Wizardse sa 114:106.



Wizardsima nije pomogao ni učinak oporavljene prve zvjezde tima, Johna Walla, koji je postigao 23 poena uz 15 skokova.



U timu rapotorsa najraspoloženiji je bio Španac Serge Ibaka s 23 poena i 12 skokova, a Delon Wright je dodao 18 poena.



Philadelphia 76-ers u prvom meču su deklasirali ekipu Miami Heata sa 130:103.



U pobjedničkom timu staknuo se Ben Simmons sa 17 poena, devet skokova i 14 asistencija. JJ Reddick je postigao 28, a Marco Belinelli 25 poena.



Rezultati:

Philadelphia 76ers - Miami Heat 130:103

Golden State Warriors - San Antonio Spurs 113:92

Toronto Raptors - Washington Wizards 114:106

Portland Trailblazers - New Orleands Pelicans 95:97



Prve mečeve prve runde playoffa večeras igraju Boston Celtics i Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers i Indiana Pacers, Oklahoma City Thunder i Utah Jazz, te Houston Rockets i Minnesota Timberwolves.





(FENA)