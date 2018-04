Portland je ovjerio treće mjesto Zapadne konferencije, i to trijumfom nad direktnim konkurentom za tu poziciju, ekipom Utahe, 102:93.

Foto: Agencije

Pobjeda niti u jednom trenutka nije dovedena u pitanje, Blazersi su najvećim dijelom meča imali sigurnu prednost i na kraju rutinski priveli posao kraju. Nagrada su play-off utakmice protiv New Orleansa, što je svakako bolja opcija od Oklahome, na koju bi Portland išao da je sinoć izgubio utakmicu.



Jusuf Nurkić je imao dobar nastup, jedan skok je nedostajao za novi double-double (13 poena, 9 skokova, 4 blokade, 3 asistencije).



Najefikasniji kod Blazersa, po običaju, bio je Damian Lillard sa 36 poena i 10 asistencija. Kod Jazza su se istakli Donovan Mitchell i Ricky Rubio (po 17 poena).



Rezultati sinoćnjih mečeva: Boston – Brooklyn 110:97, Cleveland – New York 98:110, Miami – Toronto 116:109 (produžetak), Orlando – Washington 101:92, Philadelphia – Milwaukee 130:95, Chicago – Detroit 87:119, Minnesota – Denver 112:106 (produžetak, direktan duel za ulazak u play-off), New Orleans – San Antonio 122:98, Oklahoma – Memphis 137:123, LA Clippers – LA Lakers 100:115, Portland – Utah 102:93, Sacramento – Houston 96:83.



Parovi play-offa NBA lige:



Zapad:



Houston – Minnesota

Golden State – San Antonio

Portland – New Orleans

Oklahoma City – Utah



Istok:



Toronto – Washington

Boston – Milwaukee

Philadelphia – Miami

Cleveland – Indiana





(SCsport)