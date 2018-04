Četvrti poraz zaredom upisali su košarkaši Portlanda. Redom su gubili u zadnjih osam dana od Dallasa, Houstona, San Antonija i sinoć od Denvera.

Jusuf Nurkić / 24sata.info

U početku su Denver i Portland bili prilično izjednačeni, ali je Portland u drugoj polovini drugog perioda imao više koncentracije pa je prvo poluvrijeme završio sa sedam poena viška.



Dobra odbrana Trail Blazersa i ofanzivni skok su napravili velike probleme Nuggetsima, pa je Portland veoma brzo stigao do dvocifrene prednosti u trećoj dionici. Tada međutim Denver uspjeva da se rezultatski vrati u život serijom 12-2, a presudno u tim momentima je bilo što je Denver uspeo isparirati u skoku Portlandu.



Taj nalet Denvera Portland je najprije odbio da bi Nuggetsi koševima Devina Harrisa i Nikole Jokića konačno ponovo poveli. Tada je u šuterske probleme imao Jamal Murray, koji je promašio nekoliko potpuno otvorenih trojki, pa je djelovao da bi moglo sve da pođe po zlu po Nuggetse. Ipak Pogocima Willa Burtona i Jamala Murraya Denver ide na plus pet što je bilo dovoljno da se osigura pobjeda.



Fantastičan je bio Jusuf Nurkić, novo double-double uz impresivne brojke od 20 poena i 19 skokova, dok je Damian Lillard bio najefikasniji sa 25 poena kod Blazersa. Što se Denvera tiče, najbolji je bio Nikola Jokić, koji je ostvario triple-double sa 15 poena, 20 skokova i 11 asistencija.



Portlandu je itekako ugrožena treća pozicija na Zapadu, meč protiv Utah Jazza bit će ključni po tom pitanju…



Rezultati NBA lige: Denver – Portland 82:88, Detroit – Toronto 98:108, Brooklyn – Chicago 114:105, Miami – Oklahoma 93:115, New York – Cleveland 109:123, Milwaukee – Orlando 102:86, Minnesota – Memphis 113:94, San Antonio – Sacramento 98:85, LA Clippers – New Orleans 100:113.





(SCsport)