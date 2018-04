Turneju po Teksasu košarkaši Portlanda neće pamtiti po dobru – upisali su tri vezana poraza na gostovanjima kod Dallasa, Houstona, a sinoć i protiv San Antonija.

Foto: NBA.com

Utakmica u AT&T Centeru uglavnom je protekla u tijesnom rezultatu, da bi iskusni sastav Spursa sredinom zadnje četvrtine ostvario osjetniju prednost (111:89). Nakon toga, domaća ekipa se više nije osvrtala, održavala je razliku do konačnih 116:105.



Dobar nastup je ostvario Jusuf Nurkić, novi double-double učinak (po 12 poena i skokova, 4 asistencije, 3 blokade). Nažalost, visoke tenzije rezultirale su da bh. centru bude dosuđena tehnička greška nakon grubog faula nad Murrayem krajem prvog poluvremena. Saigrači su spriječili Nurkića da se obračuna sa sudijama…



Kod Blazersa odličan je bio i Damian Lillard (33 poena, 5 asista), ali sve je bilo uzalud protiv rutinera iz San Antonija, koje je predvodio LaMarcus Aldridge (28 poena, 8 skokova).



Ovim porazom Blazersi su dodatno ugrozili treće mjesto na Zapadu pred početak play-offa. Ukoliko u zadnje dvije utakmice regularnog dijela ne ostvare barem jedan trijumf, teško da će zadržati tu poziciju… Loša vijest? Nesretna turneja po Teksasu se nastavlja, slijedi gostovanje kod Denvera.



Rezultati NBA lige: San Antonio – Portland 116:105, LA Clippers – Denver 115:134, New York – Milwaukee 102:115, Chicago – Brooklyn 96:124, Houston – Oklahoma 102:108, Golden State – New Orleans 120:126.





(SCsport)