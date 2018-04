LeBron James je sinoć prestigao Kobea Bryanta na prvom mjestu najmlađih igrača koji su u karijeri ubacili 31.000 poena.

LeBron James / 24sata.info

James je u porazu Clevelanda od Philadelphije 132:130 ubacio 44 poena, te je došao do brojke od 31.0002 poena u NBA karijeri sa 33 godine i 97 dana.



Kobe je taj poduhvat ostvario sa 34 godine i 185 dana, a iza slijede velikani poput Wilta Chamberlaina (36 godina i 164 dana), Karla Malonea (36 godina i 267 dana), Kareema Abdul-Jabbara (36 godina i 323 dana)...



Lebronu, koji je trenutno sedmi strijelac NBA lige svih vremena, je za 31.000 poena trebala 1.141 utakmica i nalazi se na trećem mjestu kada je u pitanju taj poredak. Ispred njega su Michael Jordan (1.011) i Wilt Chamberlain (1.015).



Sinoć je odigrano još devet utakmica NBA lige, a postignuti su sljedeći rezultati: Detroit - Dallas 113:106, Orlando - Charlotte 100:137, Washington - Atlanta 97:103, Boston - Chicago 111:104, New York - Miami 122:98, Toronto - Indiana 92:73, Memphis - Sacramento 93:94, Phoenix - New Orleans 103:122, LA Lakers - Minnesota 96:113.







(Klix.ba)