Ekipa Portlanda poražena je u 78. meču ovosezonskog izdanja regularne NBA sezone, a oni su kao gosti izgubili od Dallasa rezultatom 115:109.

Arhiv / 24sata.info

Prva četvrtina protekla je u izjednačenoj igri obje ekipe, a do prve opipljive prednosti domaći tim stiže početkom druge dionice kada dolaze do devet poena prednosti. Bilo je 31:22.



Ipak, Portland se brzo vratio u igru i ubrzo su stigli u prednost, a odlučujuća je bila posljednja četvrtina gdje je Dallas zaigrao sjajnu košarku i na kraju je upisao pobjedu.



Najbolji pojedinac meča bio je igrač Trail Blazersa Lillard koji je ubacio 29 poena, dok je u pobjedničkoj ekipi najefikasniji bio Jr. Smirth sa 18 ubačenih poena.



Bh. košarkaš Jusuf Nurkić na terenu je proveo oko 27 minuta, a za to vrijeme ubacio je 15 poena kojima je dodao 13 skokova čime je još jednom upisao double-double učinak.







Ostali rezultati:



Cleveland - Toronto 112:106

Philadelphia - Brooklyn 121:95

Miami - Atlanta 101:98

New York - Orlando 73:97

Chicago - Charlotte 120:114

Houston - Washington 120:104

Milwaukee - Boston 106:102

Oklahoma - Golden State 107:111

Denver - Indiana 107:104

Utah - LA Lakers 117:110

Phoenix - Sacramento 97:94

LA Clippers - San Antonio 113:110

(Klix)