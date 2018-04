Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Duško Vujošević u ekskluzivnom razgovoru za Sportklub govorio je o selektorskom poslu na klupi košarkaških Zmajeva.

Duško Vujošević / 24sata.info

Vujošević je u bogatoj karijeri predvodio mladu reprezentaciju Jugoslavije, nacionalne timove SCG i Crne Gore, a od aprila 2017. na klupi je Bosne i Hercegovine. Junski treći FIBA "prozor" za plasman na Svjetsko prvenstvo selekcija BiH dočekuje sa učinkom 2-2.



"Bosna je specifična država. Početak je bio pogotovo težak. Bilo je mnogo otkaza, ostali su samo klinci i u prvom krugu kvalifikacija bili smo totalni austsajderi. Momci su pokazali strast i želju za napretkom. Zavoleo sam ih jer su prvo oni imali takav odnos prema meni. Objektivno meni je u Srbiji sprečeno da radim, teško radim na stranim jezicima, jedino italijanski znam dobro. Najbolje radim na ovom našem srpsko-hrvatskom jeziku i najviše volim da radim sa našim igračima. Sad što nekome ne odgovora da radim sa Bosnom a ne daju mi da ovde radim sa Srbijom... Pa nosite se u pi*** materinu. Svi zajedno. On tamo radi sa njima... Kakve su to gluposti. Ja tamo predstavljam sebe i samo sebe, a mimo toga pravim gest koji pomaže pomirenju, ako je to neki cilj. Moje zdravstveno stanje je takvo da ne mogu da vodim klub koji ima dve utakmice nedeljno. Ja sam na dve dijalize i dok ne uradim transplantaciju bubega vezan sam na takav način rada. Odgovora mi da radim sa reprezentacijom. Imam šećer i da bih bio živ potrebna mi je uveče određena količina insulina, isto tako potrebna mi je i dnevna doza košarke koja me drži u životu. Sad to nekome smeta i ne odgovara što ja radim u Bosni. Pritom nisi pozvao telefonom od kada mi se sve dogodilo u Partizanu, na takav način, da pitaš kako sam. Ja sad tebi treba da pogađam misli da li ti odgovara... Da ja idem da ojačavam Bosnu...“.



(SportKlub)