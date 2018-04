Uoči susreta četvrtog kola Lige za prvaka domaćeg košarkaškog prvenstva između Zrinjskog i Bosne Royal trener "Plemića" Hrvoje Vlašić istaknuo je kako su razlike među ekipama minimalne te da svatko svakoga može pobijediti.

Hrvoje Vlašić / 24sata.info

Zrinjski je u četiri međusobna ogleda u ovoj sezoni slavio tri puta, no, po Vlašićevim riječima, to ništa ne znači jer je u međuvremenu bilo dosta izmjena u obje momčadi, a Bosna je nedavno promijenila i trenera.



"Po mom mišljenju, trojica Bosninih udarnih igrača su oni koji su od početka tu. Prvenstveno mislim na Draška Kneževića, Bradforda i Šturanovića. Mi želimo nastaviti u dobrom ritmu, ali za pobjedu ćemo morati igrati na visokom nivou. Važna je kontrola ritma igre i kontrola skoka. Ono što naglašavam stalno, Liga za prvaka je kvalitetna i rezultati pokazuju da može svatko svakoga pobijediti. Zato je važno maksimalno koncentrirano odigrati svi 40 minuta" kazao je Vlašić.



Nakon tri odigrana kola Zrinjski ima dvije pobjede i poraz, a Bosna jednu pobjedu i dva poraza.



Košarkaš Zrinjskog Sven Smajlagić smatra kako će sutrašnji susret biti neizvjestan, no prednost i ulogu favorita daje svojoj momčadi.



"Čeka nas zahtjevna utakmica. Ne smijemo podcjenjivati Bosnu, više puta su pokazali da znaju biti izuzetno neugodan protivnik. Međutim, mi smo favoriti i to svakako namjeravamo opravdati. Pozivam sve navijače da dođu u velikom broju i podrže nas u ostvarivanju nove pobjede", dodao je Smajlagić.



Utakmica HKK Zrinjski - KK Bosna Royal igra se u srijedu u dvorani na Bijelom Brijegu s početkom u 19.30 sati.



(FENA)