Košarkaši Portland Trail Blazersa sinoć nisu imali većih problema da savladaju ekipu Memphis Grizzliesa sa 113:98.

Portland je na krilima prvog strijelca ekipe Damiana Lillarda, koji je ubacio 27 poena, utakmicu riješio u trećoj četvrtini koju je dobio sa 43:24, a Memphis se nakon toga nije uspio vratiti u utakmicu.



Bh. košarkaš Jusuf Nurkić u redovima Portlanda imao je učinak od deset poena i osam skokova. U timu Memphisa istaknuo se Dillon Brooks s 28 poena.



Regularna sezona NBA lige bliži se kraju a Portland će gotovo sigurno u playoff ući kao trećeplasirana ekipa zapada. Prema trenutnom poretku, u prvom kolu playoffa Trail Blazersi bi igrali protiv ekipe Utah Jazza.



New Orleans Pelicansi upisali su četvrti uzastopni poraz i doveli pod znak pitanja nastup u playoffu. Pelicansi, koji zauzimaju osmu poziciju na zapadu, sinoć su na svom terenu izgubili od Oklahoma City Thundera sa 109:104.



U timu Oklahome istaknuo se dvojac Paul George - Russel Westbrook. George je ubacio 27 poena uz osam skokova, dok je Westbrook upisao "triple - double" učinak s 26 poena, 15 skokova i 13 asistencija.



Pelicanse, koji će se s Denverom i L.A. Clippersima do kraja regularnog dijala sezone boriti za osmo mjesto zapadne konferencije koje vodi u playoff, predvodio je Anthony Davis s 25 poena i 11 skokova.







Rezultati:

Charlotte Hornets - Philadelphia 76ers 102:119

Los Angeles Clippers - Indiana Pacers 104:111

San Antonio Spurs - Houston Rockets 100:83

Chicago Bulls - Washington Wizards 113:94

Atlanta Hawks - Orlando Magic 94:88

Cleveland Cavaliers - Dallas Mavericks 98:87

Brooklyn Nets - Detroit Pistons 96:108

New Orleans Pelicans - Oklahoma City Thunder 104:109

Minnesota Timberwolves - Utah Jazz 97:121

Denver Nuggets - Milwaukee Bucks 128:125 (produžetak)

Golden State Warriors - Phoenix Suns 117:107

Portland Trail Blazers - Memphis Grizzlies 113:98

Los Angeles Lakers - Sacramento Kings 83:84

