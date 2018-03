Dino Rađa, član hrvatskog 'Dream Teama' iz Barcelone 1992, jedan je od 13 velikana koji će početkom rujna biti primljeni u Košarkašku kuću slavnih u Springfieldu, u "generaciji 2018" koju predvode bivše NBA zvijezde Ray Allen, Steve Nash, Jason Kidd, Grant Hill i Maurice Cheeks, objavila je u subotu ova institucija.

Dino Rađa / 24sata.info

Današnji predsjednik Stručnog savjeta Hrvatskog košarkaškog saveza će od 6. do 8. rujna biti dio odabranog društva koje će se pridružiti najvećim imenima kraljice igara, koja se već nalaze među košarkaškim besmrtnicima. Tamo ga već čekaju trojica hrvatskih košarkaših velikana: Krešimir Ćosić, koji je u "Hall Of Fame" uvršten posthumno 1996. godine, tragično preminuli Dražen Petrović, čije se ime našlo u generaciji 2002. zajedno s Magicom Johnsonom i Harlem Globetrottersima, te Mirko Novosel, koji je 2007. bio u klasi trenerskih velikana poput Phila Jacksona i Roya Williamsa (trenera na sveučilištu North Carolina).



Za Rađino uvrštanje u Kuću slavnih izjasnili su se članovi "Međunarodnog odbora", a argumentirajući svoj izbor napisali su: "Dino Rađa je hrvatski košarkaški profesionalac koji je odigrao četiri nezaboravne sezone u Boston Celticsima, ali je veći dio karijere proveo u Europi. Vodio je svoje momčadi do nekoliko naslova prvaka i uvijek je bio pobjednik, bez obzira gdje je igrao. Rađa je osvojio dva uzastopna naslova europskog prvaka, triput je bio drugi u izborima za najboljeg košarkaša Europe, a 1989. i 1991. godine osvajao je zlatne medalje na europskim prvenstvima. Kao olimpijac, pomogao je reprezentaciji Jugoslavije na putu do srebra 1988. godine te novostvorenoj reprezentaciji Hrvatske 1992. godine. Rađa je bio proglašen najboljim igračem finala doigravanja u Grčkoj (1998.) i najboljim igračem finalnog turnira Eurolige (1989.). Od FIBA je 1991. godine izabran među 50 najboljih košarkaša, a 2008. je dobio priznanje kao jedan od 50 najznačajnijih promicatelja Eurolige."



Sjevernoamerički odbor je u "generaciju 2018." uključio igračke NBA zvijezde Raya Allena, Stevea Nasha, Jasona Kidda, Granta Hilla i Mauricea Cheeksa te sveučilišnog trenera Charlesa "Leftyja" Driesella. Odbor za žene odlučio je u "Hall Of Fame" uvrstiti igračicu Tinu Thompson i trenericu Katie Smith. Kao zaslužni košarkaši dužnosnici u Kuću slavnih ulaze Rick Welts i Rod Thorn, Ora Mae Washington predstavnica je "Afro-američkih košarkaških pionira", a Charlie Scott ulazi kao predstavnik "Odbora košarkaških veterana".



(FENA)