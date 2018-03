Cedevita sutra igra odlučujuću utakmicu polufinala ABA lige u Podgorici protiv Budućnosti.

Foto: 24sata.info

Trener Cedevite Jure Zdovc je istakao kako se obje ekipe dobro poznaju, te da neće biti iznenađenja na parketu.



Posebno se Slovenac kritički osvrnuo na našeg reprezentativca Džanana Musu.



"Oni će nas napadati gdje smo mi najslabiji i to nije nikakva tajna. Posebno napadaju Musu, koji je defanzivno naša najveća rupa, no i on može, ako hoće. Napadaju nas tamo gdje znaju da smo tanki u odbrani i igrači tu jednostavno moraju u odbrani pokazati neki osobni ponos. Dosta igraju i na niskom postu i tu su nas u prvoj utakmici dosta kaznili, mada su to bili teški šutevi. U drugoj smo mi tu već bili jači. Mi moramo odigrati timsku obranu i ako ćemo opet ondje igrati na 90 poena bit će teško", rekao je Zdovc u intervjuu za zvaničnu klupsku stranicu.



Susret Budućnost - Cedevita igra se u nedjelju u 19 sati u dvorani Morača. Pobjednik susreta igrat će u finalu ABA lige.

