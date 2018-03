Kad njemu ne ide, ne ide ni OKK Sloboda. Almir Hasandić je nesumnjivi lider tuzlanske ekipe, ne samo po broju postignutih poena, nego i po odnosu prema igri i profesionalnim obavezama.

Foto: FENA

Uoči važnog susreta 5. kola Lige za opstanak između OKK Sloboda i Radnika BN Basketa iz Bijeljine, Hasandić je u razgovoru za Fenu prognozirao, analizirao, ali govorio i o nekim stvarima u ekipi koje je jednostavno nazvao „mangupisanjem“.



- Vezali smo tri pobjede i poslije dugo vremena ostvarili jednu u gostima, tako da se sada lakše diše. Atmosfera se digla na nivo kakav je trebao biti od početka prvenstva. Sada svi igrači jedva čekaju utakmicu i da prenesemo na parket ono što radimo na treninzima. Dat ćemo sve da pobijedimo Radnik BN Basket – kaže Hasandić.



Još se pamti utakmica u Mejdanu od 9. decembra, kada su Bijeljinci iznenadili OKK Sloboda i odnijeli bodove (64:78). Bilo je raznih špekulacija o tome zbog čega se igralo „ispod svakog nivoa“. No, to je sada prošlost.



- Ta pobjeda Radnika bila je šok za sve, ali ona je pokazala šta se događa kada pojedinci glume mangupe. To se najčešće ogledalo u tome da se ne ispoštuju trenerove zamisli, nego se radi po svome. Ako i sutra bude mangupisanja neće valjati – kategoričan je iskusni košarkaš, koji u OKK Sloboda igra četvrtu sezonu, moguće i posljednju.



Nakon poraza od Bijeljinaca u Tuzli, došlo je do razlaza s trenerom Velimirom Gašićem, nakon čega je tuzlanske košarkaše kratko vodio Eldar Kavgić, da bi pretkraj prvog dijela prvenstva došao Ivan Velić.



Kavgić je vodio Tuzlake do revanš-pobjede u Bijeljini, sredinom februara, ali unatoč tome, ustupio je mjesto iskusnom Livnjaku Veliću.



Uspoređujući tri trenera koji su OKK Sloboda vodili u ovom prvenstvu, Hasandić kaže da ih sve poštuje.



- Između Velića i Gašića, koji su vrhunski treneri, jedina razlika je u tajmingu. Odnosno, u tempiranju treninga. Velić u sat i po stavi sve, od zagrijavanja do taktike. Kod Gašića je trebalo sat i po da se zagrijemo, pa onda u razradi taktike još toliko. Kavgić je mlad i vrijedan trener, jako je dobra osoba. Davao nam je sve, a mi mu nismo vratili ništa. E, to je ono mangupisanje o kojem sam govorio. Nasuprot njemu, Velić ne popušta, sve je posložio kako treba i digao je ekipu na noge – navodi Hasandić.



Ističe da uprava prema igračima izvršava sve obaveze, od primanja do opreme, termina za treninge i ostalog. Po tome, smatra, OKK Sloboda jedan je od najorganizovanijih klubova u regiji. Znači, nema razloga za „mangupisanje“, a ipak sve nije išlo kako treba.



- Sada smo skoncentrisani jedino na što bolji završetak Lige za opstanak. Više nećemo dopustiti da neko iz Mejdana odnese bodove. Uostalom u svakom susretu ići ćemo na pobjedu, a ocjenjujem da će nam nešto teža utakmica biti protiv Vogošće, koja nas je i u Tuzli namučila. Ukratko, vjerujem da su priče o opstanku sve dalje od nas, a to sutra trebamo potvrditi na terenu – zaključio je Hasandić u razgovoru za Fenu.



Utakmica OKK Sloboda – Radnik BN Basket igra se sutra od 19.30 sati.





(FENA)