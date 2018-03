Ponajbolji košarkaš današnjice LeBron James sinoć je izjednačio jedan od najzvučnijih rekorda legendarnog Michaela Jordana. Naime James je na 866. utakmica zaredom postigao najmanje deset poena.

Arhiv / 24sata.info

Na meču protiv Charlotte Hornetsa, ekipe koja je upravo u vlasništvu Jordana, James je postigao 41 poen te predvodio svoj tim do pobjede sa 118:105.



- Kada god me neko spomene u istoj rečenici s Jordanom, ili bilo kojim od legendarnih košarkaša, znam da sam na pravom putu i da dobro radim - rekao je James, koji je impresivni niz započeo 6. januara 2007. Jordanu je to pošlo za rukom od 1986. do 2001. godini.



James je dodao da rekordi nisu njegova motivacija u košarci, već ljubav prema igri.





(FENA)