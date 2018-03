Nakon još jedne mini-serije pobjeda, Portland je poražen. Blazersi su u finišu susreta izgubili od domaćih Grizzliesa.

Većim dijelom utakmice Portland je vodio, da bi Memphis prešao u prednost u zadnjim minutama. Tridesetak sekundi do kraja Trail Blazersi su svejedno imali šansu, ali su kod rezultata 102:104 promašili nekoliko napada te je na kraju meč zaključen trijumfom domaćih od 108:103.



No, ako to može poslužiti kao opravdanje, Portland je bio znatno oslabljen, bez prve zvijezde Damiana Lillarda (porođaj djevojke) i Maurice Harklessa (povreda).



U odsustvu najboljeg košarkaša Blazersa, najefikasniji je bio CJ McCollum (42 poena, 5 asistencija). Dobar nastup ostvario je Jusuf Nurkić (12 poena, 8 skokova, 2 asistencije, 3 ukradene lopte, 3 blokade).



Grizzliese su do pobjede vodila dva Brooksa, MarShon (21 poen) i Dillon (18).



Rezultati NBA lige: Charlotte – Cleveland 105:118, Orlando – Brooklyn 104:111, Philadelphia – New York 118:101, Memphis – Portland 108:103, Minnesota – Atlanta 126:114, Utah – Boston 94:97, Phoenix – LA Clippers 99:111, LA Lakers – Dallas 103:93.





