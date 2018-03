Košarkaši Portland Trail Blazersa upisali su sinoć 46. pobjedu u ovoj sezoni sjevernoameričke NBA lige, a bili su bolji od New Orleans Pelicansa sa 107:103.

Foto: 24sata.info

Bh. košarkaš Jusuf Nurić imao je značajan učinak u pobjedi Portlanda s 21 poenom i deset skokova, za 29 minuta provedenih na parketu. Nurkić je bio drugi strijelac svog tima.



Goste je do pobjede u ovom meču predvodio svestrani organizator igre Damian Lillard. Jedan od najboljih strijelaca u ovom sportu sinoć je ubacio 41 poen, uz devet skokova i šest asistencija, a raspoložen je bio i Evan Turner s 14 poena.



Po običaju, u ekipi New Orleansa istaknuo se Anthony Davis, koji je ubacio 36 poena uz 14 skokova, a Jrue Holiday je upisao "triple - double" s 21 poena, 11 skokova i 11 asistencija. Ipak, njihov učinak nije bio dovoljan Pelicansima kojima je to bio 32 poraz u ovoj sezoni, a pobijedili su 42 puta.



Portland trenutno zauzima treće mjesto na zapadnoj konferenciji, dok je New Orleans na petom mjestu.



Miami Heat je upisao desetu pobjedu u posljednjih 11 odigranih mečeva. Heat je sinoć bio bolji od aktuelnih viceprvaka NBA lige Cleveland Cavaliersa s 98:79.



Cleveland je u tom meču postigao najmanji broj poena u ovoj sezoni, a prva zvijezda tima i ponajbolji košarkaš današnjice LeBron James je ubacio 18 poena.



Prvi strijelac Miamija s 19 poena bio je Kelly Olynyk, dok su po 15 poena postigli Josh Richardson i James Johnson.



Miamiju je ova pobjeda od velike važnosti, s obzirom da sedmoplasirana ekipa istoka još uvijek nije osigurala nastup u playoffu. Cleveland je treći na istoku, a plasman u playoff je obezbijedio ranije.



- rezultati sinoćnjih mečeva:

Washington Wizards - San Antonio Spurs 116:106

Toronto Raptors - Denver Nuggets 114:110

Miami Heat - Cleveland Cavaliers 98:70

Houston Rockets - Chicago Bulls 118:86

New Orleans Pelicans - Portland Trail Blazers 103:107

Sacramento Kings - Dallas Mavericks 97:103

Golden State Warriors - Indiana Pacers 81:92

Los Angeles Clippers - Milwaukee Bucks 105:98

(24sata.info / FENA)