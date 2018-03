Košarkaši Portlanda u gostima su pobijedili Oklahomu sa 108:105 u derbiju Zapadne konferencije.

Foto: 24sata.info

Bosanskohercegovački centar Jusuf Nurkić za 29 minuta igre stigao je do novog "double-double" učinka sa 17 poena i 12 skokova, uz jednu asistenciju te po dvije ukradene lopte i blokade.



Trail Blazerse su uz Nurkića do pobjede vodili McCollum sa 34 i Lillard sa 24 poena, dok je Westbrook bio najefikasniji kod Oklahome sa 23 poena.



U Zapadnoj konferenciji Portland zauzima treće mjesto s 45 pobjeda i 28 poraza.



U narednom susretu Portlanad gostuje u New Orleansu.







Rezultati NBA lioge:

Oklahoma City Thunder - Portland Trail Blazers 105:108

Indiana Pacers - Miami Heat 113:107

Brooklyn Nets - Cleveland Cavaliers 114:121

Milwaukee Bucks - San Antonio Spurs 106:103

Toronto Raptors - LA Clippers 106:117

Washington Wizards - New York Knicks 97:101

Sacramento Kings - Boston Celtics 93:104

Houston Rockets - Atlanta Hawks 118:99

Golden State Warriors - Utah Jazz 91:110

(24SATA.INFO / FENA)