Večeras su odigrane četiri utakmice 27. kola košarkaške Eurolige, a zakomplikovala se borva za četvrto mjesto nakon što je Valencia savladala Real Madrid.

Foto: Agencije

Fenerbahče je ostvario pobjedu protiv Maccabi Tel Aviva (87:73). Gosti su imali prednost u prvoj i dijelom u drugoj četvrtini, koja je najviše iznosila osam poena, a u nastavku Fener je preokrenuo i do kraja nije ispuštao prednost.



Gudurić je vodio Fener do pobjede sa 23 poena, četiri asistencije i tri skoka, dok je Datome dodao 16 poena. U poraženoj ekipi najefikasniji bio je Jackson sa 13 ubačenih poena.



Žalgiris je opravdao ulogu favorita protiv Milana i slavio sa 77:65. Žalgiris je imao prednost u prvoj četvrtini, međutim u naredne dvije dionice vodstvo se smjenjivalo, da bi u četvrtoj četvrtini domaći odigrali sjajno i tako došli do sigurne pobjede.



Najefikasniji na utakmici bio je Gudaitis sa 19 koševa, ali to nije pomoglo Milanu. U redovima Žalgirisa istakao se White sa 15 poena, te Jankunas sa 15.



Panathinaikos je trijmufovao protiv Crvene zvezde (91:71), a tako je beogradski klub umanjio šanse za plasman u narednu fazu. Grčki klub je od prve minute imao vodstvo, a najveća prednost iznosila je 23 poena.



Singleton je pružio dobru partiju kod domaćih sa 21 poenom i četiri skoka, dok je Calathes dodao 17 poena. Kod poraženih Davidovac je ubacio 17 poena, a Omić dva manje.



Valencia je na svom parketu iznenadila Real Madrid (96:88), te je tako zakomplikovala borbu za četvrto mjesto. Domaći su vodili skoro tokom cijelog meča. Najveća prednost im je iznosila 13 poena, a ni u jednom trenutku nisu dozvoljavali gostima da ozbiljnije zaprijete.



Dubljević je predvodio Valenciju protiv Reala sa 17 koševa, sedam skokova i dvije asistencije. Pleiss je dodao 14, a Marinez 13 koševa. Kod gostiju Campazzo i Taylor ubacili su po 17 koševa.



(SCsport)