Na sjednici Skupštine rukovodstva ABA lige odlučeno je da plasman u državnim prvenstvima neće donositi igranje regionalne lige timovima, već isključivo po zaslugama.

Promjene se odnose na sezonu 2018/2019., a društvo najboljih će ponovo činiti 12 timova. no bit će ukinut ‘nacionalni ključ’, te će igrati ekipe isključivo prema učinku u ABA ligi.



To praktično znači da put do elite dolazi isključivo osvajanjem Druge ABA lige, što u ovom trenutku Srbiji otvara mogućnost da bude prva zemlja, shodno novoj odluci, sa maksimalnih pet predstavnika u borbi za Euroligu, prenosi portal b92.net.



“Posljednjeplasirani tim Prve ABA lige u sezoni 2017/2018 gubi pravo učešća u sezoni 2018/19, a to mjesto pripada šampionu Druge ABA lige koji ostvaruje direktan plasman u Prvu ABA ligu. Također, od sezone 2018/2019 pretposljednji tim Prve ABA lige i drugoplasirani tim Druge ABA lige igrat će baraž za plasman u Prvu ABA ligu u sezoni 2019/20. Igrat će se po sistemu najbolji u tri utakmice, a prednost domaćeg terena imaće tim iz Prve ABA lige”, navodi se na sajtu regionalnog takmičenja.



