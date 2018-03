Bh. košarkaš Jusuf Nurkić postigao je 27 poena u pobjedi Portlanda na domaćem terenu protiv Miamija, a konačni rezultat glasio je 115:99.

Domaći igrači bolje su otvorili meč, a nakon prvih 12 minuta na svom kontu imali su prednost od devet poena razlike. Bilo je 34:25. Već početkom druge dionice Portland je stigao do dvocifrene prednosti, a do poluvremena nastavili su igrati u dobrom ritmu te su sigurno kontrolisali stečenu prednost (59:47).



Miami je u drugom poluvremenu agresivno krenuo prema izjednačenju, a najbliži preokretu bili su sredinom posljednje dionice kada su stigli na tri poena razlike (93:90), ali se Portland nošem sjajnim Lillardom ipak izvukao i na kraju je stigao do sigurne pobjede.



Bh. košarkaš Jusuf Nurkić 30 minuta postigao je 27 poena, a double-double učinak upotpunio je sa čak 16 skokova. Na sve to, Nurkić je dodao i tri asistencije, a iz igre imao je 12 od 18 uspješnih pokušaja.



Najefikasniji u redovima Portlanda bio je Lillard koji je meč završio sa 32 poena i deset asistencija, dok je kod Miamija najbolji bio Dragić sa 23 ubačena poena.



Ostali rezultati:



Houston - San Antonio 109:93

Memphis - Milwaukee 103:121

Oklahoma - Sacramento 106:101

