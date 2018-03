Mirza Teletović više nije igrač Milwaukee Bucksa. Mirza je, naime dobio odrješenje ugovora, kojeg je imao sa Bucksima.

Arhiv / 24sata.info

– Zdravlje igrača, pa tek onda sve ostalo, riječi su generalnog menadžera Bucksa Johna Horsta, koji je dodatno pojasnio situaciju:



– Milwaukee Bucksi su, od decembra prošle godine, pratili situaciju Mirze Teletovića i nakon konsultacija, odlučili smo da u dogovoru sa igračem prekinemo saradnju. Cijenimo sve što je Mirza uradio za Milwaukee i našu zajednicu, te njemu i njegovoj porodici želimo zdravlje i dug život, stoji u saopštenju Bucksa.



Teletović je kratko rekao da je u dogovoru sa porodicom i menadžerom donio odluku da uzme pauzu do ljeta, s obzirom na to da je ova sezona uskoro i zvanično gotova, nakon čega će razmatrati ponude za nastavak karijere.



– I ja bih se htio zahvaliti čelnicima i medicinskom stafu Milwaukee Bucksa, koji su bili maksimalno posvećeni mom oporavku i koji su se trudili da sve prođe u najboljem redu. Razilazimo se u prijateljskim odnosima. Što se tiče mog oporavka, on ide jako dobro, a moje stanje prate najbolji specijalisti, kaže Teletović i dodaje:



– Moram istaknuti da moja karijera još nije gotova, kako se špekulisalo. U narednim mjesecima maksimalno ću se posvetiti vraćanju u formu, kako bi bio fizički spreman kada se odlučim vratiti na parket. Za sada pratim košarku “sa parkinga”, rekao je Teletović.

(SCsport)