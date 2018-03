Bh. košarkaš Jusuf Nurkić postigao je 11 poena u domaćoj pobjedi Portlanda protiv New Yorka rezultatom 111:87.

Foto: 24sata.info

Trail Blazersi su bolje otvorili meč i već nakon prve četvrtine imali su prednost od sedam poena razlike (35:28), a početkom druge dionice prednost domaće ekipe iznosila je čak 15 poena razlike (45:30).



Ipak, do kraja prvog poluvremena Knicksi su zaigrali bolje pa je prvi dio igre završen prednošću domaće ekipe od 57:52, a pitanje pobjednika odlučeno je u trećoj četvrtini kada Portland dolazi do 21 poen razlike (79:58), nakon čega se gosti nisu uspjeli vratiti u meč.



Meč je na kraju završen pobjedom Portlanda rezultatom 111:87. Trail Blazerse je do pobjede nosio sjajni Lillard koji je opet bio najefikasniji igrač na meču, a za 31 minut proveden na terenu on je ubacio 37 poena.



Bh. košarkaš Jusuf Nurkić postigao je 11 poena, a pored toga za malo više od 18 minuta dodao je osam skokova i četiri asistencije.



U sjajnom meču koji je odigrao u Chesapeake Energy Areni u Oklahomi, ekipu Thundera su porazili Houston Rocketsi rezultatom 112:122. Gosti su tokom čitavog meča bili bolji protivnik te su kontrolisali prednost, a do pobjede su ih vodili Paul i Harden sa po 25 i 23 poena. S druge strane, najefikasniji je bio Westbrook sa 32 ubačena koša.



Ostali rezultati:



Charlotte - Philadelphia 114:128

Toronto - Atlanta 106:90

Washington - Miami 117:113

Dallas - Denver 118:107

Golden State - Brooklyn 114:101

LA Clippers - New Orleans 116:121

(klix)