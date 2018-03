Budućnost je poražena na gostovanju kod Patrizana u utakmici 21. kola ABA lige (94:83), a solidnu partiju pružio je reprezentativac Bosne i Hercegovine, Nemanja Gordić.

Foto: Twitter

Prvu četvrtinu Budućnost je dobila sa devet poena razlike (15:24), a do odmora ta prednost je čak i rasla, tako da su prvi dio utakmice završili sa 14 poena “viška” (36:50).



Partizan je već u trećoj dionici istopio prednost crnogorskog kluba, te je u posljednji period ušao sa dva poena prednosti (67:65), a do kraja je došao do ubjedljive pobjede od 94:83.



Gordić je za pola sata igre ubacio devet poena, a tome je dodao četiri skoka i šest asistencija. Najefikasniji u Budućnosti bio je Ivanović sa 13 poena, a Beograđane je do pobjede vodio Veličković sa 28 poena.





(SCsport)