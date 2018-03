Košarkaši Sparsa pobijedili su Zrinjski s 95:77, u derbiju 21. kola Prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkaše koji se igrao u Sarajevu.

Zrinjskom, lideru na ligaškoj tabeli, bio je to tek treći ovosezonski poraz. Uprkos porazu Mostarci ostaju na čelnoj poziciji ligaške tabele.



Obje ekipe su izborile nastup u Ligi za prvaka, a Sparsi su večeras pokazali više motivacije i ostvarili uvjerljiv trijumf.



Sarajevski tim već u prvoj četvrtini utakmice dolazi do visoke prednosti koju do kraja nije ispuštao. Nošeni raspoloženim Fahrudinom Manjgafićem i Dejanom Đokićem, Sparsi su već nakon prvog perioda utakmice imali visoku prednost (31:17).



U drugoj četvrtini košarkaši Zrinjskog se "bude" i uspijevaju parirati raspoloženim domaćim košarkašima, ali ne polazi im za rukom da smanje rezultatski deficit. Treći period igre ponovo je donio bolju igru Sparsa koji povećavaju prednost i već u tim trenucima pobjednik ovog meča je bio riješen.



U posljednjem periodu utakmice igralo se "koš za koš", domaćin je bez problema održavao visoku prednost i na kraju upisao uvjerljiv trijumf.



Sparse su do pobjede predvodili Manjgafić s 18 i Đokić sa 17 poena, dok je u ekipi Zrinjskog najefikasniji bio Sven Smajlagić s 22 poena.



U ostalim mečevima 21. kola Široki je u Mostaru savladao Student s 84:64, Bosna Royal je bila bolja od Vogošće s 85:77, a utakmica između Radnika i Kaknja je u toku. Sutra od 19.00 sati u Mrkonjić-Gradu igraju Mladost i tuzlanska Sloboda.

