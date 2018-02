Zmajevi nisu uspjeli napraviti iznenađenje u Permu, domaćini su opravdali ulogu favorita. U hladnoći Rusije ostali su zaleđeni na razlici od -17 (70:53) i to uglavnom zbog katastrofalne igre u trećoj četvrtini. Sada imamo podjednak omjer kao i naš današnji protivnik u grupi E (2-2) i to je ipak dobra vijest, jer smo i dalje veoma blizu u drugi krug kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Foto: 24sata.info

Početna petorka Zmajeva (Gordić, Musa, Buza, Halilović, Stipanović) dobro otvara utakmicu. Nakon dvije-tri jednostavne i lijepe akcije, naši vode sa 8:4 u četvrtoj minuti. Trojkom Hvostova, Rusi prelaze u vodstvo samo minutu kasnije (9:8), ali do završetka zadnje četvrtine ponovo uspostavljamo kontrolu primoravajući Ruse na nekoliko teških šuteva i promašaja. Ovu dionicu BiH zaključuje s minimalnom prednošću od 16:15.



Na četiri razlike, što je bilo najveće vodstvo Zmajeva u prvom poluvremenu, ponovo odlazimo trojkom Muse u 15. minuti (26:22), ali od tog trenutka slijedi pad u igri izabranika Duška Vujoševića. Uz nekoliko bezidejnih napada, od kojih su neki čak okončani istekom vremena, dozvoljavamo Rusima da naprave seriju 9-0 i povedu sa 31:26 košem Karaseva u 19. minuti.



Izjednačavamo poenima u reketu Stipanovića i Sulejmanovića (31:31), da bi Lončar potom ostavio Hvostova samog na šutu za tri poena (34:31 za Rusiju). Domaći nakon toga uspjevaju održavati prednost do odlaska na odmor, sa rezultatom 36:32 u njihovu korist.



A onda je došlo drugo poluvrijeme. Kako smo odigrali treću četvrtinu, najbolje će oslikati ovaj podatak – postigli smo samo šest poena u tih deset minuta. Promašivali smo čak i otvorene šuteve, lopte gubili u kontranapadima, ništa nije išlo kako treba. S druge strane, Rusi nisu igrali spektakularno, ali bili su znatno efikasniji od Zmajeva, tako da su u 26. minuti otišli na 12 razlike (47:35), a trojkom Fridzona četvrtinu zaključili sa visokih 57:38. Period totalnog mraka za BiH.



Sebi smo došli početkom zadnje dionice. Uz dvije vezane trojke Džanana Muse, naši igrači kreiraju seriju od 8-0 i smanjuju na 59:48 pet minuta prije završetka. Nažalost, to je bilo sve. Razlika koju su Rusi napravili u trećoj četvrtini ispostavila se kao prevelika da bismo uspjeli protiv takve ekipe režirati preokret.



Meč je na kraju zaključen skorom 70:53.



Ubjedljivo najefikasniji u našem timu bio je Džanan Musa sa 26 poena, a kapiten Vitalij Fridzon (16) kod Rusa.







(SCsport)