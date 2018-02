Selekcija BiH je u Skenderiji dočekala ekipu Belgije i slavila pobjedu od 72:70.

Eddy Casteels / 24sata.info

Belgijanci su pred sam kraj susreta imali odličnu prednost, ali su je na kraju ispustili, te tako izgubili ovaj susret.



Trener Belgije, Eddy Casteels je nakon susreta bio jako tužan zbog onoga što se desilo njegovoj ekipi, te je poručio sljedeće:



”Dobro smo se pripremili. Dobro smo i odigrali 39 minuta. Analizirat ćemo i vidjeti šta se desilo, gdje smo pogriješili. Publika je odigrala svoje i pomogla domaćinima da pobjede. Kod BiH me nije impresionirao nijedan igrač, već su me impresionirali kao ekipa. To isto cijenim u svom timu. Dakle, bitna je ekipa, iako BiH ima sjajnih igrača. Bit će teško da se sada plasiramo u drugi krug, ali nećemo se predati. Ovo je kratko i agresivno takmičenje, sve se može okrenuti.”



Obasohan je večeras odigrao dobar susret, a na kraju se ipak složio sa selektorom:



”Igrali smo dobro 39 minuta, ali utakmica traje 40. Trener je sve dobro rekao, nemam šta dodati.”







(SCsport)