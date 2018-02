Selekcija BiH je u Skenderiji dočekala ekipu Belgije i slavila pobjedu od 72:70.

Bosna i Hercegovina je u drugom poluvremenu imala mnogo problema, ali su Zmajevi odigrali fantastično u završnici susreta i stigli do trijumfa.



Duško Vujošević je nakon susreta bio veoma ljut na svoje igrače, ali je na kraju pohvalio navijače koji su došli u velikom broju da podrže reprezentativce BiH.



”Veliki je značaj ove utakmice bio za obje ekipe. Nama se povrijedio Kikanović, vjerovatno zbog napora u Kupu Francuske. On je imao gust raspored prije nego sto je došao ovdje. Tako da je u ovom ritmu veče iznenadjenje da se igrač ne povrijedi. Povrijedio se i Milošević. Jako cijenim ekipu Belgije. Imali su odlične utakmice i na EP. Mnogi su tumačili da smo baš zbog Belgije izvukli tešku grupu. Početak utakmice je bio dosta dobar, kontrolisali smo rezultat. Međutim, u drugom poluvremenu smo pravili serije grešaka i maltene došli do tačke kada je utakmica izgubljena. Tada su Musa i Gordić napravili niz poena i uspjeli smo se vratiti. Strašnu grešku smo napravili u zadnjoj minuti, kad je Tabu ostao sam i izjednačio. Mnogo je zato razloga za analizu. Moramo biti sretni zbog pobjede, ali i popraviti greške. Veliko hvala publici koja nas je podržala, ali reprezentativni nivo mora biti veći. Da ne budemo u hotelu u kojem je hladno. To povećava rizik od bolesti, to nije za reprezentativni nivo” , rekao je Vujošević i osvrnuo se na predstojeći duel sa Rusijom, te analizirao susret sa Belgijom:



”Mi i kad smo najspremniji, Rusija je jaka ekipa i favorit. Ali idemo da pokušamo pobijediti. Nije tendencija da ubacimo ovako malo trojki. Oni su nas prislili na to. Gledali smo da onda centri malo više doprinesu, pa da izvlačenjem nešto uradimo. Za mene je Halilović igrač utakmice. Musa je bio dobar i ima još puno da radi da bi postao igrač. Vrlo je važno i da se Buza vratio i dobio motivaciju da bude prisutan u reprezentaciji.”



Halilović je u nekoliko perioda susreta bio ključni igrač, a nakon ovog meča je poručio sljedeće:



”Za nas je ovo bila ključna utakmica. Bili smo spremni da igramo tešku utakmicu. Trener je rekao da drugi igrači moraju dati doprinos, jer nije bilo Kikanovića i Miloševića. Naše drugo poluvrijeme obilježila je loša odbrana, ali publika nas je ipak gurala do pobjede.”



