Košarkaši Bosne i Hercegovine su pobijedili Belgiju u dramatičnoj završnici u punoj Skenderiji u trećem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2019. godine u Kini rezultatom 72:70.

Foto: AA

Naša reprezentacija je odlično otvorila utakmicu i na krilima fenomenalnog Stipanovića povela rezultatom 11:5. No, potom su Belgijanci napravili seriju 7:0 i stigli do vodstva rezultatom 12:11.



Do kraj četvrtine se igralo koš za koš, a nakon deset minuta na semaforu je stajao rezultat 17:17.



Početkom druge četvrtine Belgija je povela rezultatom 21:19, a potom je uslijedila serija naših igrača 11:2 za vodstvo 30:23. Do kraja poluvremena Belgijanci su uspjeli smanjiti zaostatak, te je BiH otišla na odmor s vodstvom 34:28.



Treću četvrtinu naši reprezentativci su odigrali katastrofalno, te su Belgijanci u posljednjih deset minuta meča ušli s prednošću 51:45.



Naša reprezentacija je dobro otvorila posljednju dionicu igre, a pet minuta prije kraja meča rezultat je glasio 59:59.



Belgijanci su potom napravili seriju 7:0, ali se naši igrači nisu predavali, te su uzvratili serijom 9:0 i poveli rezultatom 68:66.



U posljednjoj minuti viđena je uzbudljiva završnica. Najprije je Tabu pogodio jedno slobodno za 68:67, Musa ponovo pogađa za 70:67, a zatim Tabu pogađa trojku za 70:70.



Gordić potom promašuje šut za tri poena, ali Halilović hvata ofanzivni skok i obezbjeđuje našoj reprezentaciji posljednji napad na utakmici.



Vanwijn je faulirao Gordića koji je pogodio slobodna bacanja 3,3 sekunde prije kraja meča, a nakon time-outa Belgijanci su se spetljali i isteklo je vrijeme, što je bio znak da počne slavlje naših igrača sa navijačima.



U redovima naše reprezentacije četvorica igrača su ubacila dvocifren broj poena. Gordić je ubacio 17, Stipanović i Musa po 16, a Halilović 10 poena.



Serron je ubacio 19 poena za Belgiju, 16 je dao Obasohan, a 13 Tabu.



Naša reprezentacija je sada na omjeru 2-1, a u nedjelju u 15 sati gostuje u Permu kod Rusije u četvrtom kolu kvalifikacija za SP.







(Klix.ba)