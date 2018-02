Na parketima košarkaške Eurolige večeras su odigrana četiri duela, a ekipa Unicaje je rezultatom 80:69 slavila protiv Maccabija iz Tel Aviva u posljednjem duelu dana.

Foto: Agencije

Gosti su ovu rundu takmičenja otvorili na posljednjem mjestu koje vodi u dalju fazu takmičenja, ali se Unicaja znatno približila svom večerašnjem rivalu pobjedom. Izraelci su bolje otvorili duel i imali plus sedam na početku, kao i vodstvo u finišu prvog dijela.



Ipak, Unicaja se vraća i u trećoj i četvrtoj dionici pravi razliku koja je bila itekako dovoljna za trijumf. Domaće je do pobjede vodio Nemanja Nedović sa 15 poena, dok je 14 dodao Ray McCallum. Kod gostiju DeAndre Kane je postigao također 15 poena.



U mečevima koji su odigrani ranije favoriti su opravdali tu ulogu. Fenerbahce je na svom parketu rezultatom 89:70 bio ubjedljiv protiv Milana, dok je dvocifrenu prednost zabilježio i Olympiakos na svom parketu protiv Valencije 80:70.



CSKA je imala nešto više problema nego što se to očekivalo, ali je na kraju, nakon preokreta, slavila protiv Baskonije rezultatom 93:86.



(SCsport)